Wizz Air за останні два тижні скасував 50 вильотів із Києва

Лоукостер Wizz Air з 16 по 30 липня скасував 50 вильотів із Києва.

Про це свідчить інформаційне табло аеропорту "Жуляни", передає avianews.com.

У зазначений період скасовувались від двох до чотирьох рейсів з української столиці.

Зміни розкладу торкнулися вильотів щодо 17 напрямків: у Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, Ларнаку, Меммінген, Ригу, Франкфурт.

В авіакомпанії Wizz Air поки не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо:

Раніше Wizz Air заявив про скасування частини рейсів за вказаними напрямками, але на більш пізній період - з 3 по 20 серпня - через затримки з поставками нових літаків.