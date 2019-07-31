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Wizz Air за останні два тижні скасував 50 вильотів із Києва

Середа, 31 липня 2019, 11:34

Лоукостер Wizz Air з 16 по 30 липня скасував 50 вильотів із Києва.

Про це свідчить інформаційне табло аеропорту "Жуляни", передає avianews.com.

У зазначений період скасовувались від двох до чотирьох рейсів з української столиці.

Зміни розкладу торкнулися вильотів щодо 17 напрямків: у Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, Ларнаку, Меммінген, Ригу, Франкфурт.

В авіакомпанії Wizz Air поки не прокоментували цю ситуацію.

Нагадаємо:

Раніше Wizz Air заявив про скасування частини рейсів за вказаними напрямками, але на більш пізній період - з 3 по 20 серпня -  через затримки з поставками нових літаків.

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Wizz Air авіа Київ

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Економічна правда
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