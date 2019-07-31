У 2018 році обсяг венчурних інвестицій в українські проекти зріс на 30% - звіт

Обсяг венчурних інвестицій в українські проекти зріс на 30% та становив 337 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Української асоціації венчурного та приватного капіталу, йдеться у звіті KPMG Enterprise Venture Pulse.

"Частка України в глобальному обсязі ринку венчурних інвестицій залишається незначною - близько 0,1%. Але з огляду на високий рівень недоінвестування економіки та зацікавленість українських інвесторів в локальному ринку, в середньостроковій перспективі можна очікувати на позитиву динаміку ринку.

Цьому сприятимуть і такі події, як довгоочікуваний запуск Українського національного фонду стартапів і Фонду підтримки винаходів. Великі локальні компанії також реалізують ряд інвестиційних проектів і активно інвестують в стартапи", - заявив Андрій Усенко, заступник директора, ринок інвестицій і капіталу KPMG в Україні.

Зазначається, що загальний обсяг здійснених венчурних інвестицій у світі у другому кварталі 2019 року лишився стабільним та становив 52,7 мільярдів доларів.

"Загалом у світі у другому кварталі 2019 року активність венчурного капіталу лишалася стабільною.

Хоча в регіональному розрізі результати виявилися не настільки однозначними: США, Америка та Європа залучили суттєві інвестиції, тоді як в Азії тривав застій", - сказав Кевін Сміт, співзасновник, керівник мережі KPMG Enterprise Emerging Giants і партнер KPMG Enterprise у Великобританії.

Найбільшими угодами за другий квартал 2019 року стали інвестиції у 1,1 млрд доларів в індійську готельну компанію OYO Room й інвестиція в 1 млрд доларів в колумбійську компанію Rappi.

"Очікується, що в третьому кварталі тенденція до зменшення кількості угод на заключній стадії в усьому світі лишатиметься незмінною, що може позначитися на здатності деяких висококваліфікованих компаній, що перебувають на етапі становлення, залучати фінансування", - йдеться у звіті.

Економічна правда