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Франція відповіла на погрозу Трампа обкласти митами вино

Вівторок, 30 липня 2019, 18:46

Погроза президента США Дональда Трампа запровадити мита на французьке вино як помсту за податок Франції щодо технологічних гігантів є "абсурдною" і "абсолютно нерозумною".

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Дідьє Гійом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Трамп 26 липня назвав податок дурістю і пообіцяв дії у відповідь.

"Абсурдно в політичних та економічних дебатах говорити: ви оподатковуєте "GAFA", ми оподаткуємо ваше вино. Це абсолютно нерозумно", - сказав Гійом.

Він додав, що французький податок на цифрову діяльність - "абсолютно відрізняється" від торгівлі вином, що є закордонним обміном товарів.

"У будь-якому разі ми спробуємо домовитися", - сказав Гійом.

Цей 3% податок, який набув чинності на цьому тижні, в основному, стосується компаній, які використовують дані для продажу реклами в інтернеті.

Він покликаний завадити транснаціональні корпораціям ухилятись від сплати податків шляхом створення європейських штаб-квартир в країнах ЄС з низьким рівнем податків. В даний час такі компанії, як Google, Amazon, Facebook, Apple, Airbnb і Uber платять дуже мало податків в таких країнах, як Франція.

Адміністрація Трампа каже, що податок є дискримінаційним щодо американського бізнесу.

Європейська правда

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мита Франція США

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