Кабмін поки не зможе звільнити Кличка, Гройсман пішов у відпустку

Прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук повідомив, що глава уряду Володимир Гройсман перебуває у відпустці, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Прем‘єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням уряду не буде", - сказав він.

Традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається кожної середи.

Нагадаємо:

24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.

26 липня прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд розгляне питання про погодження звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.

30 липня Керівник Офісу президента Андрій Богдан нагадав Кабінету міністрів про бажання президента Володимира Зеленського звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що буде звертатися до суду, якщо йому спробують усунути з посади.

Українська правда