Полтава отримає 10 мільйонів євро кредиту від ЄБРР на закупівлю 40 тролейбусів

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть комунальному підприємству "Полтаваелектроавтотранс" кредит у розмірі 10 мільйонів євро на закупівлю 40 тролейбусів з обладнанням для діагностики та на модернізацію тягових підстанцій.

Про це повідомив у Facebook старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

"Цей проект стане першою інвестицією в рамках нової Програми ЄБРР для фінансування громадського транспорту в Україні обсягом 250 млн євро. Кредит дозволить закупити рухомий склад з поліпшеною доступністю , який буде майже на 25% більш енергоефективним, ніж існуючі тролейбуси, а також обладнання для технічного обслуговування і діагностики", - написав він.

Зазначається, що частину кредиту використають для модернізації тягових підстанцій.

"Проект також дозволить скоротити викиди оксидів вуглецю та азоту. Інвестиційну програму доповнить грантове фінансування Програми підтримки муніципальних проектів ЄС на суму майже 450 тисяч євро", - додав Усов.

Нагадаємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий ухвалити рішення про відкриття кредитної лінії "Київському метрополітену" для закупівлі нових вагонів.

Економічна правда