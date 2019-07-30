Американська компанія планує оскаржити результати конкурсу по "Дельфіну"

Компанія Frontera Resources має намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря у випадку їхнього затвердженням Кабміном.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

У Frontera вважають, що процес підготовки конкурсу та його проведення йдуть в розріз з міжнародною практикою та порушують українське законодавство.

За даними компанії, міжвідомча комісія при Міненерговугілля України порушила процедуру проведення конкурсу в частині оцінки заяв учасників. Комісія мала направит Кабміну висновки про визначення переможця конкурсу не пізніше 13 липня 2019 року, але порушила ці терміни.

Саме Frontera Resources була ініціатором розробки ділянки "Дельфін" на умовах угоди про розподіл продукції (УРП). Вона написала листа до українського уряду, після чого, 12 квітня, Кабмін оголосив конкурс.

Результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін" повинен затвердити Кабмін.

Нагадаємо:

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що запропонує уряду оголосити повторний конкурс, оскільки його результати не виправдали очікувань щодо залучення до розробки шельфу лідерів світового ринку, на кшталт Shell і Exxon.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Економічна правда