Фунт стерлінгів обвалився на фоні ультиматумів Джонсона щодо Brexit

Британський фунт продовжує падіння в останні кілька днів і досяг мінімумів за останні майже три роки на тлі побоювання з приводу "жорсткого" Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За останні чотири дні фунт впав майже на 3%, оскільки інвестори оцінюють як високий шанс виходу Великої Британії з Європейського союзу 31 жовтня без угоди.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Британія буде наполягати не поліпшенні умов виходу з ЄС і одночасно почав готувати країну до виходу з блоку без угоди.

У вівторок стерлінг впав на 0,8% до 1,2119 долара за фунт і на 0,5% до 91,64 пенса за євро.

Востаннє фунт падав чотири дні поспіль в жовтні 2016 року, коли валюта впала на 6% до $1,1841. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Тереза ​​Мей офіційно оголосила про плани Великобританії ініціювати вихід з ЄС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив Європейський Союз, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.

Європейська правда