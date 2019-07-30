"Нафтогаз" зірвав програму розміщення євробондів "Газпрому" — росЗМІ

"Газпром" після відмови люксембурзького суду зняти арешт з активів за позовом "Нафтогазу України" готує нову програму єврооблігацій - в іншій юрисдикції.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело.

Окружний суд Люксембургу 8 липня відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти активів на території країни в рамках примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Як повідомлялося, в лютому "Нафтогаз" направив на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і Gaz Capital S.A. (емітент нинішньої програми євробондів) повідомлення про арешт будь-якої заборгованості та активів ПАТ "Газпром" в Люксембурзі.

Після дій "Нафтогазу" з активами "Газпрому" в Люксембурзі російська компанія поки не розміщувала нових єврооблігацій.

У свою чергу, Високий суд Англії та Уельсу в березні призупинив провадження у справі про визнання і приведення у виконання на території Англії та Уельсу рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року по розгляду між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу до закінчення провадження в апеляційній інстанції.

У зв'язку з цим джерело агентства не виключило, що юрисдикція нової програми бондів може бути британською.

Раніше повідомлялося, що нового виходу "Газпрому" на міжнародний ринок запозичень варто очікувати не раніше вересня.

Нагадуємо:

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом