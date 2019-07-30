"Укренерго" реорганізовано в акціонерне товариство
Міністерство фінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства "НЕК "Укренерго".
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Найближчим часом буде здійснено випуск акцій ПрАТ, статутний капітал якого становитиме 37,1 млрд грн.
Голова правління перетвореної компанії буде обраний на засіданні наглядової ради "Укренерго".
У міністерстві зазначають, що перетворення "Укренерго" відбувалося за планом, який передбачає створення інвентаризаційної комісії, проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства, складання акту оцінки майна, затвердження Мінфіном статуту ПрАТ і складу наглядової ради.
Результатом створення ПрАТ "Укренерго" стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відділення контролю за виробництвом е/е та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.
Нагадуємо:
У грудні 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення передати цілісний майновий комплекс "Укренерго" зі сфери управління Міненерговугілля в сферу управління Мінфіну.
Мінфін отримав право на управління НЕК "Укренерго" в лютому 2019 року.
В кінці лютого міністерство створило комісію з реорганізації держпідприємства.
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.
Економічна правда
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