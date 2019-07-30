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"Укренерго" реорганізовано в акціонерне товариство

Вівторок, 30 липня 2019, 10:40

Міністерство фінансів затвердило створення приватного акціонерного товариства "НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Найближчим часом буде здійснено випуск акцій ПрАТ, статутний капітал якого становитиме 37,1 млрд грн.

Голова правління перетвореної компанії буде обраний на засіданні наглядової ради "Укренерго".

У міністерстві зазначають, що перетворення "Укренерго" відбувалося за планом, який передбачає створення інвентаризаційної комісії, проведення інвентаризації активів і зобов'язань підприємства, складання акту оцінки майна, затвердження Мінфіном статуту ПрАТ і складу наглядової ради.

Результатом створення ПрАТ "Укренерго" стане ефективне впровадження законодавства про ринок електроенергії, а також відділення контролю за виробництвом е/е та її передачею, що є однією з умов отримання кредитних коштів в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з ЄС.

 

Нагадуємо:

У грудні 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення передати цілісний майновий комплекс "Укренерго" зі сфери управління Міненерговугілля в сферу управління Мінфіну.

Мінфін отримав право на управління НЕК "Укренерго" в лютому 2019 року.

В кінці лютого міністерство створило комісію з реорганізації держпідприємства.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни.

Економічна правда

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Укренерго Мінфін

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