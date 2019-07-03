Хорватія ступила на шлях запровадження євро

Хорватія до кінця цього тижня офіційно подасть заявку на приєднання до Європейського механізму валютного курсу (ERM-2), який є попереднім етапом на шляху до запровадження євро, заявив міністр фінансів Здравко Марич.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Марич сказав, що уряд дозволить йому і голові центрального банку в четвер "підписати й надіслати лист про наміри".

Хорватія сподівається отримати дозвіл на приєднання до ERM-2 наступного року. Якщо Європейський центральний банк і члени єврозони дадуть "зелене світло", Загреб може запровадити євро не раніше 2023 року.

Марич сказав, що Хорватія в своєму листі пояснює зобов'язання, які вона має намір виконати протягом наступних 12 місяців. Вони стосуються збереження стабільності фінансово-банківської системи, позитивних фінансових показників, посилення співпраці з ЄЦБ і деяких структурних заходів, таких як поліпшення бізнес-клімату.

В опитуванні, проведеному центральним банком на початку цього року, 52% хорватів висловилися за прийняття євро, тоді як 40% висловилися проти.

Чиновники, зокрема центральний банк, кажуть, що запровадження євро є найкращим вибором для країни, чиї найважливіші торговельні партнери перебувають в зоні євро.

Минулого року уряд Хорватії ухвалив нову стратегію, яка передбачає вступ до єврозони та перехід на єдину валюту протягом п'яти-семи років.

Болгарія готується запровадити євро вже 2022 року. Водночас влада Польщі запевняє: запровадження євро - не в інтересах країни.

Європейська правда