Італія уникла санкцій за зростаючий держборг

Європейська комісія не вживатиме дисциплінарних заходів щодо Італії, оскільки італійський уряд погодився привести зростаючий державний борг і дефіцит бюджету у відповідність з правилами ЄС і вжив заходів в цьому напрямку.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки П'єр Московічі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Цього тижня Риму вдалося переконати виконавчий орган ЄС, що він може знизити свій дефіцит.

"Завдяки цим значним зусиллям ми бачимо, що Італія в цілому дотримується правил в 2019 році", - сказав Московічі.

Бюджетні правила ЄС, які називаються Пактом стабільності та зростання, кажуть, що уряди повинні зберігати свій бюджетний дефіцит не вище рівня 3% валового внутрішнього продукту (ВВП). Борг має бути обмежений 60 відсотками ВВП.

Прогнозується , що державний борг Італії досягне 133,7% ВВП цього року, і Рим пообіцяв утримати свій дефіцит лише на рівні 2%.

Процедура порушення могла спричинити штраф для Італії в розмірі до 3,4 млрд євро (0,2% ВВП країни). Для застосування санкції потрібне схвалення міністрів фінансів країн ЄС.

Європейська правда