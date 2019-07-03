Аеропорт "Запоріжжя" у червні збільшив пасажиропотік удвічі

У червні через запорізьку повітряну гавань у цілому пройшли 47 тисяч пасажирів, тоді як в 2018 році - понад 23,5 тисячі.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своєму сайті.

Із них на міжнародних авіалініях були перевезені 37 тисяч пасажирів, на внутрішніх - майже 10 тисяч. У минулому році ці показники становили 18,5 і 5 тисяч відповідно, зазначили в аеропорту.

У цілому за перше півріччя 2019 року запорізький аеропорт обслужив понад 230 тисяч пасажирів. Для порівняння, в 2018 році цей показник досягав 177 тисяч. Таким чином загальний приріст пасажиропотоку аеропорту становив 33,5%.

"Як і в минулому році, найбільша кількість пасажирів припадає на сектор міжнародних перевезень - 173 тисячі. У 2018 році ця цифра дорівнювала 130 тисячам. На внутрішніх рейсах були обслужені понад 57 тисяч осіб (у 2018 році - 47 тисяч), приріст становив 20,5% ", - повідомили у прес-службі.

В аеропорту зазначили, що на рівень пасажироперевезень у минулому році істотно вплинуло проведення ремонту злітно-посадочної смуги, який тривав із 26 травня до 14 червня.

Нагадаємо:

У березні аеропорт "Київ" збільшив пасажиропотік майже вдвічі.

Аеропорт "Львів" у травні також збільшив пасажиропотік майже на 50%.

Аеропорт "Бориспіль" у червні обслужив рекордну кількість пасажирів, проте побоювався зниження динаміки.

Економічна правда