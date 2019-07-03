Ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок працюють у штатному режимі

Функціонування в рамках нової моделі оптового ринку електричної енергії, таких його сегментів як ринок "на добу вперед" (РДВ) і внутрішньодобовий ринок (ВДР), відбувається у штатному режимі.

Про це повідомив директор держпідприємства "Оператор ринку" Володимир Євдокимов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас проходять торги, я вважаю їх досить успішними. Станом на 3 липня ми увійшли в штатний режим, у нас повністю відпрацьовано взаємодію з НЕК" Укренерго ", Ощадбанком і учасниками ринку", - сказав він.

І додав, що перші торги дали позитивні сигнали як українським, так і зарубіжним виробниками електроенергії.

Євдокимов уточнив, що наразі також налагоджена робота ВДР, де 30 червня стався технічний збій у роботі програмного забезпечення торговельної платформи. Як повідомлялося, тоді торги на даному сегменті певний час не здійснювалися.

У держпідприємстві пояснили виникнення помилки подачею деякими виробниками електроенергії заявок із цінами, що перевищують граничні.

Глава держпідприємства також зазначив, що у першій половині дня 1 липня був завершений процес реєстрації "Оператора ринку" як платника податку на додану вартість. Усі податкові накладні, що надійшли, зокрема й накладні за операціями за 30 червня, зареєстровані.

Водночас Євдокимов зазначив, що в перші дні запуску ринку були зафіксовані операції з ознаками спекулятивного характеру.

"Купуючи на РДВ великі обсяги електроенергії для їх продажу на ВДР, деякі недобросовісні гравці позбавляють інших споживачів можливості придбати на РДВ необхідні їм обсяги е/е і змушують купувати ресурс на ВДР, де його ціна вище", - сказав він.

За словами Євдокимова, така практика не відповідає європейській, де подібний перепродаж здійснюється в окремих випадках і при наявності вагомих підстав.

Із цього приводу для внесення змін до правил роботи ринку була проінформована Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

Нагадаємо:

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році.

У той же день під час запуску торгів на внутрішньодобовому ринку виникли складнощі у зв'язку з некоректною роботою програмного забезпечення ДП "Оператор ринку" XMTrade. У зв'язку з цим учасники ринку скаржилися на технічне обмеження проведення торгів.

Рекомендуємо почитати: Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня