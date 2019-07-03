Трамп звинуватив ЄС і Китай у валютних маніпуляціях

Президент США Дональд Трамп звинуватив ЄС і Китай у маніпуляціях валютами з метою отримати перевагу над США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Китай і Європа грають у велику валютну маніпуляційну гру і закачують гроші в їхню систему, щоб конкурувати з США. Ми повинні відповідати, або продовжувати бути манекенами, які сидітимуть і ввічливо дивитимуться, як інші країни продовжують грати у свої ігри — як і вже багато років!" - написав Трамп у своєму Twitter.

Голова Європейського центрального банку Маріо Драгі раніше заявив, що установа не впливає на обмінний курс євро, відкидаючи твердження про маніпуляцію валютою, висловлені президентом США Дональдом Трампом.

2 липня стало відомо, що США розглядають можливість запровадження додаткових мит на європейські товари на суму $4 млрд у відповідь на нібито незаконні, з точки зору Вашингтона, субсидії ЄС для авіаційної галузі, зокрема європейського авіавиробника Airbus.

Докладніше читайте у статті: "Світова торгова війна: наслідки для світу та України".

Європейська правда