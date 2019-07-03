НКРЕКП оскаржила рішення суду про скасування тарифів "Укренерго"

НКРЕКП подала апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, який за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для "Укренерго" на передачу електроенергії на друге півріччя.

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії у Facebook.

"НКРЕКП наголошує, що рішення про встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі були прийняті у відповідності до чинного законодавства України, зокрема ЗУ "Про ринок електричної енергії" та враховують ключові складові для запуску та функціонування нової моделі конкурентного ринку електричної енергії", - йдеться у заяві регулятора.

У комісії зазначили, що вживатимуть вичерпних заходів з метою якнайшвидшого врегулювання ситуації, через яку можуть виникнути неплатежі "Укренерго" за електричну енергію для закупівлі технологічних витрат в електромережах та неплатежі за електричну енергію виробникам з альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо:

Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

В "Укренерго" заявили, що таке рішення суду унеможливлює функціонування нової моделі ринку.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Економічна правда