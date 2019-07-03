Колапсу ринку електроенергії через рішення суду по "Укренерго" не буде — Герус

Заява НЕК "Укренерго" про можливий колапс на ринку електроенергії через рішення суду про зупинку рішення НКРЕКП про підвищення тарифів для цієї компанії є політичним, колапсу не буде.

Про це написав представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

"У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це "колапс". А як ростуть тарифи для споживачів, то це "реформа". Жодного колапсу не буде", - написав він.

За словами Геруса, це рішення буде оскаржене, ймовірно, вже 3 липня і стосується фінансових доходів однієї компанії, не змінюючи ні моделі ринку, ні роботи електростанцій.

Герус додав, що НКРЕКП вже підготувало проект постанови про нові тарифи для "Укренерго" з 1 серпня, і компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші і розрахується з усіма своїми контрагентами.

У той же час представник президента зазначив, що проблеми із запуском 1 липня нової моделі ринку існують.

За його даними, за ніч 2 липня диспетчер "Укренерго" дав 40 аварійних команд диспетчеру "Укргідроенерго" з підйому і розвантаження потужностей, тоді як раніше таких команд було дві-чотири.

"З тієї інформації, яку я отримую, зростання кінцевих тарифів на електроенергію набагато перевищує всі обіцянки чиновників і "немонополістів", - додав Герус, не уточнивши показників.

Нагадуємо:

Окружний адмінсуд Києва за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів" призупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Економічна правда