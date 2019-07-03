На оновлення електровозів "Укрзалізниця" потребує 60 мільярдів до 2025 року

Для розвитку перевезень у найближчі роки необхідні мільярдні інвестиції в оновлення локомотивів і вагонів, а загальна потреба у фінансуванні електровозів становить майже 60 мільярдів гривень до 2025 року.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський, зазначається на сайті компанії.

За його словами, оновлення парку тепловозів у наступні роки коштуватиме понад 13 млрд грн.

"Ці кошти потрібні на придбання 40 тепловозів ТЕ33АС — 5,2 млрд грн, капремонт 60 тепловозів 2ТЕ116 — 1,5 млрд грн, поточний ремонт локомотивів — 2,4 млрд грн та відновлення й ремонт маневрових локомотивів — 4,4 млрд грн", - пояснив Саболевський.

Він також зазначив, що потенційний обсяг ринку виробництва вагонів у найближчі роки становить понад 64 тисячі вагонів.

"Оскільки лише у власності АТ "Укрзалізниця" майже 64 тисячі вантажних вагонів віком понад 25 років. Серед них - понад 17 тисяч піввагонів, понад 11 тисяч зерновозів, 6 тисяч цистерн і близько 4 тисяч фітингових платформ та інший рухомий склад", - додав він.

За словами Саболевського, компанія планує придбати 5 тисяч піввагонів у рамках проекту з ЄБРР.

Для вдосконалення процесу перевезень вантажів, розповів Саболевський, компанія запроваджує концепцію організації маршрутних відправлень за графіком, який розробляється та погоджується з вантажовідправником, а послуги надають за додатковою угодою.

"Ключова вимога: вантажовідправники мають відвантажувати продукцію за графіком. Уже проведено експеримент із зерновими вантажами — запущено 5 тестових поїздів за графіком", — розповів представник компанії.

Нагадаємо:

Із початку року "Укрзалізниця" модернізувала 18 вагонів, середній вік яких – 32 роки, і тепер вони працюють на маршрутах у складі фірмових поїздів першого класу.

Як повідомлялося раніше, критична зношеність понад 90% приміських поїздівобертається їх загорянням у дорозі та потребує для оновлення державного фінансування у розмірі 7,1 мільярда гривень.

Економічна правда