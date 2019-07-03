КМДА просить швидше передати Гостинний двір на баланс міста

Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації закликає Міністерство економічного розвитку і торгівлі припинити затягування процесу передачі Гостинного двору в комунальну власність.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Фонд держмайна погодив проект розпорядження Кабміну ще 15 березня 2019 року. Мінфін - 18 квітня 2019 року. Вважаю, що нормативних підстав для відмови в узгодженні передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади міста Києва з боку Мінекономрозвитку немає, проте є умисне гальмування цього процесу", - заявив директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк.

За його словами, МЕРТ після вивчення роз'яснень КМДА про передачу об'єкта в комунальну власність направило ряд зауважень.

Зокрема, відомство вказує на відсутність згоди органу охорони культурної спадщини на передачу об'єкта, відсутність в рішенні Київради інформації про цільове призначення об'єкта, а також відсутність в техніко-економічному обгрунтуванні обсягів фінансування на утримання і реконструкцію об'єкта, посилаючись на лист Мінфіну від 15 березня 2019 року.

При цьому, як повідомляє КМДА, в міністерство звернувся безпосередньо орган охорони культурної спадщини - департамент КМДА, цільове призначення об'єкта залишається незмінним згідно з чинним законодавством, а обсяги фінансування можуть бути визначені тільки після передачі об'єкта у власність міста.

Крім того, Мінфін уже погодив безкоштовну передачу Гостиного двору в комунальну власність.

Нагадуємо:

Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Керівником "Укрреставрації" є Дмитро Ярич, який працював юристом у дружини Андрія Кравця, наближеного до екс-президента Віктора Януковича. Його ще називали "завгоспом Януковича".

3 серпня 2012 року Віктор Янукович виключив Гостиний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

4 липня 2014 року Київрада розірвала договір оренди з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" від 16 жовтня 2012 року.

За рішенням суду земельна ділянка під Гостинним двором була повернута місту, а будівлі в кінці 2014 року був присуджений охоронний статус – пам'ятка архітектури місцевого значення.

24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну "Про виключення будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави".

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам'ятки Гостиного Двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" загальною площею 9433 кв м Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

Економічна правда