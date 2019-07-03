Від Коломойського вимагають 200 мільйонів моральної шкоди за інтерв'ю

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, подали в Україні позов до суду на олігарха Ігоря Коломойського з вимогою компенсації 200 мільйонів гривень моральної шкоди після інтерв'ю, у якому він назвав їх "аферистами".

Про це повідомляють "Схеми".

"Слова Коломойського в інтерв’ю про те, що Фруман та Парнас є "аферистами" та "перебувають під розслідуванням США", а також "збирають з людей гроші під приводом знайомства з Джуліані, який є адвокатом президента США Трампа", зашкодили честі, гідності та діловій репутації двох громадян Америки, які є "поважними бізнесменами в своїй країні", - йдеться у позовній заяві до Голосіївського районного суду, яку надала адвокатка Аліна Самарець.

Крім цього, окремі фрази олігарха розцінили як погрози життю та здоров’ю, у зв'язку з чим Фруман і Парнас написали відповідні заяви до правоохоронних органів України та за рекомендацією захисту "вимушені були полишити свої справи в Україні та виїхати в США".

Фруман та Парнас просять суд визнати недостовірною інформацією щодо "аферистів" і "збору грошей" і стягнути з Коломойського в якості компенсації за моральну шкоду 200 мільйонів гривень.

"Мої клієнти пріоритетом ставлять саме спростування інформації та захист свого імені, а щодо моральної шкоди, то вони ухвалили спільне рішення всю суму моральної шкоди передати народу України", - розповіла "Схемам" адвокатка Аліна Самарець.

Сам олігарх сказав, що не буде коментувати ситуацію, щоб "не розцінили як спробу вплинути на суд".

Нагадаємо:

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".

17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.

16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".

Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.

Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.

Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.

Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".

Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка.

Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

Українська правда