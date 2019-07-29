Великобританія витратить рекордну суму на рекламу "жорсткого" Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запускає найбільшу урядову рекламну кампанію з часів Другої світової війни, щоб підготувати країну до "жорсткого" Brexit.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Telegraph.

Кампанія передбачає безпрецедентний обсяг розміщення на білбордах, радіо та телебаченні. Частина попередніх заходів передбачає до 100 мільйонів фунтів, витрачених на рекламу протягом наступних трьох місяців.

Крім того, Джонсон наказав своїм міністрам щоденно проводити наради щодо прогресу в кабінеті комітету Cobra - місця, відведеного для координації реагування на надзвичайні ситуації у національних масштабах.

Сам Джонсон сьогодні їде з першим візитом до Шотландії на новій посаді, і має на меті використати цю поїздку, щоб показати свою прихильність до стимулювання економічного зростання за межами Англії, повідомляє Sky News.

Він оголосить про додаткове фінансування у 300 мільйонів фунтів для громад Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, намагаючись зменшити побоювання щодо розпаду союзу після Brexit після того, як шотландські націоналісти вже назвали його "останнім прем'єр-міністром Британії".

Джонсон також планує поїхати в Уельс, щоб зустрітися з членами сільськогосподарської громади, та Північної Ірландії, щоб обговорити поточні зусилля із передачі центральними урядовими органами частини своїх повноважень місцевим органам влади.

Європейська правда