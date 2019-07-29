З аеропорту Дніпра відкриють два нових міжнародних рейса

Авіакомпанія "Мотор Січ" анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра в Мінськ і Бургас.

Про це повідомляє avianews.com.

Вони будуть запущені замість тимчасово скасованих рейсів Запоріжжя-Мінськ і Запоріжжя-Бургас, які не виконуватимуться в зв'язку з закриттям на ремонт аеродрому аеропорту Запоріжжя.

Альтернативні рейси Дніпро-Мінськ будуть виконуватися з частотою тричі на тиждень (середа, п'ятниця, неділя), тоді як наразі між Запоріжжям і столицею Білорусі літаки "Мотор Січ" літають в щоденному режимі.

Між Дніпром і Бургасом авіакомпанія планує літати двічі на тиждень. З такою ж частотою зараз виконуються рейси між Запоріжжям і болгарським курортом.

У "Мотор Січі" повідомили, що продаж квитків на альтернативні маршрути відкриється протягом тижня після отримання всіх погоджень.

Згідно з офіційною інформацією аеропорту Запоріжжя, ремонт розпочнеться 2 вересня і триватиме до 15 жовтня.

В цей час в аеропорту не працюватиме як основна злітно-посадкова смуга з бетонним покриттям, так і грунтова смуга, яка під час проведення попередніх ремонтів використовувалася для прийому і відправки літаків "Мотор Січ".

Згідно з даними системи Prozorro, ремонт буде проводити компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл", яка виграла тендер. Вона запропонувала ціну 308,95 млн грн при очікуваній вартості закупівлі 402 млн грн.

Відповідно до технічної документації торгів, компанія повинна буде відремонтувати смугу з використанням цементобетону, а також руліжну доріжку 1 і перон з використанням асфальтобетону.