Ryanair підняв максимальну плату за пріоритетну посадку та перевезення багажу
Лоукостер Ryanair підняв максимальну ціну за послугу пріоритетної посадки та перевезення малого багажу вагою до 10 кг.
Про це повідомляє avianews.com.
Зазначається, що тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить 6-12 євро і є однаковим як в разі оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше діапазон цін становив 6-10 євро.
"Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка. До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як при оформленні послуги при купівлі квитка, так і після цього", - йдеться у повідомленні.
Це вже друге підвищення за останні місяці після запровадження Ryanair нової політики з перевезення ручної поклажі та малого багажу, яка почала діяти з 1 листопада 2018 року.
Тоді авіакомпанія зменшила безкоштовну норму ручної поклажі для пасажирів без пріоритетної посадки тільки до одного предмета з габаритами до 40×25×20 см.
Пасажири, які оплатили збір за пріоритетну посадку, могли брати на борт одну валізу з габаритами 55×40×20 см і вагою до 10 кг та другий предмет з габаритами до 40×25×20 см.
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