Ні Британія, ні ЄС не готові до "жорсткого" Brexit – бізнес

Конфедерація британської промисловості (CBI), бізнес-організація, яка відстоює позицію майже 190 тисяч підприємств, попередила уряд про те, що ні Британія, ні ЄС не готові до Brexit без угоди.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

CBI представила звіт, який ґрунтується на тисячах інтерв'ю з компаніями усіх розмірів і секторів, включаючи 50 торгових асоціацій. Організація стверджує, що при "жорсткому" Brexit близько 24 з 27 областей економіки Великої Британії будуть відчувати збої.

Напередодні в британському уряді заявили про нарощення підготовки до виходу з Євросоюзу без угоди 31 жовтня, оскільки ЄС навряд чи погодиться переглянути угоду про Brexit, як цього вимагає прем'єр Борис Джонсон.

"І хоча підприємства вже витратили мільярди на планування непередбачених обставин за умови виходу без угоди, їм, як і раніше, заважають незрозумілі рекомендації, терміни, витрати та складність", - йдеться в повідомленні CBI.

"Великі компанії, особливо в регульованих областях таких як фінансові послуги, мають ретельно продумані плани дій в надзвичайних ситуаціях, а ось більш дрібні фірми менш підготовлені", - додали в конфедерації.

Виступаючи в ефірі BBC, заступник генерального директора CBI Джош Харді відзначив, що угода є критично важливою, "якщо ми хочемо управляти економікою найкращим чином".

CBI виступала за збереження членства Британії у ЄС, а згодом підтримала запропоновану Терезою Мей угоду, яку відмовився схвалити британський парламент.

Європейська правда