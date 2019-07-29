Wexler Group у серпні поставить понад 70 тисяч тонн дизпального залізничним транспортом

Найбільший імпортер дизельного пального Wexler Group у серпні поставить в Україну понад 70 тисяч тонн дизпалива залізничним транспортом.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Для забезпечення потреб партнерів та клієнтів, та виконання своїх комерційних зобов’язань, підприємствами Wexler Group додатково законтрактовано на серпень 70 тис тон дизельного палива. Ресурс буде поставлено в Україну залізничним транспортом", - йдеться у заяві.

У Wexler Group додали, що у разі необхідності готові у серпні запропонувати споживачам дизпальне, яке буде поставлено в Україну морським шляхом.

"Просимо політичних діячів не спекулювати на темах поставок палива, та не створювати ажіотажу напередодні сезону пікового споживання. Наші повідомлення носять виключно інформативний характер і направлені до наших партнерів.

Wexler Group був і залишається надійним постачальником пального", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо:

Найбільший імпортер дизельного пального Wexler Group заявив, що із 1 серпня призупинить поставки дизпального походженням із РФ трубопровідним транспортом.

Як повідомлялося, за підсумками І півріччя 2019 року Wexler утримує лідерство серед імпортерів дизельного пального.

17 липня Кабмін у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Відтак, спецмито на дизельне пальне, яке поставляється трубопровідним транспортом, становитиме 3,75% із 1 серпня 2019 року та 4% із 1 жовтня 2019 року.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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Економічна правда