SoftBank запускає інвестфонд обсягом в 100 мільярдів доларів

Японська телекомунікаційна компанія SoftBank Group. оголосила про створення другого мегафонду для інвестицій в технологічні проекти, який обіцяє бути ще більше, ніж Vision Fund обсягом близько 100 млрд доларів.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Vision Fund 2, як його називає компанія, заручився підтримкою понад десятка інвесторів - від Apple Inc. і Microsoft Corp. до Національної інвестиційної корпорації Національного Банку Казахстану, які пообіцяли вкласти в цілому близько 108 млрд доларів, йдеться в прес-релізі.

Сама SoftBank планує внести в новий фонд близько 38 млрд доларів. У перший фонд, Vision Fund, який був заснований в 2017 році, майже всі кошти були залучені з Саудівської Аравії і ОАЕ.

У середу газета The Wall Street Journal повідомила з посиланням на інформовані джерела, що держінвестфонди Саудівської Аравії і Абу-Дабі, ймовірно, знову інвестують в фонд SoftBank, але інвестиції Ер-Ріяда будуть менше, ніж 45 млрд доларів, які він вклав у перший фонд.

Серед інших інвесторів, готових підтримати Vision Fund 2, - Standard Chartered Plc. SoftBank також веде перемовини з декількома японськими і тайванськими банками, пенсійними фондами та страховиками.

Відповідно до прес-релізу компанії, загальний очікуваний внесок в фонд може зрости на тлі триваючих переговорів з потенційними партнерами.