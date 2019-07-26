МВФ різко погіршив прогноз зростання економіки Росії

Міжнародний валютний фонд погіршив свою оцінку зростання економіки Росії на 2019 рік до 1,2% з раніше очікуваних 1,6% через слабкі темпи зростання в першому кварталі.

Про це йдеться в огляді Фонду, передає "Інтерфакс".

Разом з тим в 2020 році фонд очікує збільшення російського ВВП на 1,9%, що на 0,2 процентного пункту (п.п.) краще квітневого прогнозу.

При цьому Міжнародний валютний фонд очікує підвищення глобального ВВП в 2019 році на 3,2%, в 2020 році - на 3,5%, що на 0,1 п.п. гірше квітневих прогнозів фонду.

"Опубліковані до теперішнього часу в цьому році дані про ВВП, в поєднанні з сповільненням інфляції, свідчать про нижчу, ніж очікувалося, світову економічну активність", - наголошується в прес-релізі МВФ.

Прогноз для країн з ринком, що формується і країн, що розвиваються на поточний рік знижено на 0,3 п.п. - до 4,1%, на наступний рік - на 0,1 п.п., до 4,7%.

Для економік країн СНД в 2019 році МВФ прогнозує зростання на 1,9% (2,2% в квітневому прогнозі), в 2020 році - на 2,4% (прогноз поліпшений на 0,1 п.п.).

Прогноз зростання ВВП держав СНД без урахування Росії в поточному році і наступному залишений на рівні 3,5% і 3,7% відповідно.

Оцінку зростання ВВП розвинених країн в 2019 році збільшено на 0,1 п.п. - до 1,9%, в 2020 році зростання становитиме 1,7%, що відповідає квітневим прогнозам.