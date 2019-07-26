Ціни на нафту завершують тиждень зростанням

Нафта дорожчає в п'ятницю і за підсумками тижня на фоні зменшення побоювань з приводу попиту на паливо в США і зростання геополітичних ризиків.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вересневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:38 подорожчали на 0,34 долара (0,54%) - до 63,73 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на вересень в електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,41 долара (0,73%) - до 56,43 долара за барель.

З початку тижня Brent подорожчала приблизно на 2%, WTI - на 1,4%.

Позитивною новиною для ринку на цьому тижні стала новина про зниження запасів нафти в США за підсумками шостого тижня поспіль.

При цьому падіння запасів минулого тижня становило 10,84 млн барелів, що майже в три рази більше зниження, прогнозованого експертами.

Крім того, видобуток нафти в Штатах скоротився на 700 тис. барелів на добу (б/д) - максимальними темпами з жовтня 2017 року. Багато в чому це викликано припиненням видобутку в Мексиканській затоці через ураган "Баррі".