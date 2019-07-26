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Ще одна компанія отримала ліцензію НБУ на переказ коштів

П'ятниця, 26 липня 2019, 16:08
 

Національний банк Україні видав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "Кредитон".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Зазначена компанія стала 63 учасником ринку, що має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.

Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток,емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%).

Економічна правда

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