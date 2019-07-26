Ще одна компанія отримала ліцензію НБУ на переказ коштів

Національний банк Україні видав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "ФК "Кредитон".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Зазначена компанія стала 63 учасником ринку, що має ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2018 році українці все частіше надавали перевагу безготівковим операціям.

Частка обсягу безготівкових операцій із використанням платіжних карток,емітованих українськими банками, за підсумками 2018 року досягла 45,1%. Це на 5,8 в. п. більше порівняно з результатами 2017 року (39,3%).

Економічна правда