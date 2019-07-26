Нацбанк буде продавати розмінні та обігові монети
НБУ з 29 липня розпочне реалізацію наборів із розмінних та обігових монет.
Про це повідомляється на сайті банку.
"Національний банк з 29 липня 2019 року розпочинає реалізацію наборів із розмінних та обігових монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня (у кожному ролику по 50 монет), які упаковані в термоусадкову плівку з паперовою етикеткою. Набір укомплектовано монетами попередніх років випуску", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовна ціна набору - 276 грн. Реалізація наборів монет здійснюватиметься за попереднім замовленням.
Нагадаємо:
Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.
Економічна правда
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