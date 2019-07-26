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Переможець конкурсу по морській ділянці "Дельфін" сподівається на захист США

П'ятниця, 26 липня 2019, 14:06

Компанія Trident Black Sea, яка стала переможцем конкурсу на право розробки і видобування нафти і газу на ділянці "Дельфін" на Чорноморському шлейфі, може отримати держзахист США у разі агресії росіян.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив власник компанії, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"У нас єдиного з учасників конкурсу є можливість отримати державний захист США (через OPIC), тому що ми і за формою, і за акціонерами американська компанія. Але ми не очікуємо серйозних проблем, тому що весь блок знаходиться не на спірних ділянках шельфу.

Набагато більше проблем я бачу в необхідності домовитися з "Нафтогазом" за трьома ділянками "Чорноморнафтогазу", але ми це будемо обов'язково робити, і впевнений, що домовимося", - сказав він у відповідь на питання щодо безпеки видобутку газу у безпосередній близькості до газовидобувних об'єктів, які контролюють росіяни.

"Дельфін" - це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів моря. У конкурсній документації, оприлюдненій Міненергетики зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.

У межах ділянки - захоплені українські газовидобувні об’єкти і озброєні росіяни на них. Проте вони в ділянку не входять - їх звідти "вирізали", - пише "Радіо Свобоода".

Нагадаємо:

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

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газ США

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