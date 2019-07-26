Грузинська валюта ларі рекордно знецінилась

Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і нині досяг позначки у 2,93 ларі за долар.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив колишню партію влади "Єдиний національний рух" в організації заворушень на мітингу в Тбілісі 20-21 червня, поклавши на опозицію відповідальність за економічний спад і рекордне знецінення національної валюти, пише Rustavi 2.

20 червня у Тбілісі спалахнули протести внаслідок візиту до парламенту російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергеєм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Мітинг переріс у антиурядові виступи, правоохоронці застосували спецзасоби. Поліція затримала понад 300 осіб, 240 постраждали.

Посилаючись на необхідність захисту російських туристів в Грузії, влада РФ заборонила прямі польоти в країну з 8 липня. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів протягом решти року.

Національний банк Грузії наприкінці червня відмовивсяштучно підтримувати курс ларі шляхом продажу іноземної валюти, попри шок для економіки, спричинений указом президента РФ Владіміра Путіна про заборону російським авіакомпаніям літати до Грузії з 8 липня.

Прокуратура заявляє, що масові акції протесту в Тбілісі в червні були частиною спроби державного перевороту. Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону.

Європейська правда