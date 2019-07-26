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Посол ЄС в Україні прокоментував обшуки СБУ на "АрселорМіттал"

П'ятниця, 26 липня 2019, 11:39

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що обшуки Служби безпеки в приватних компаніях шкодить інвестиційній привабливості країни.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Те, що відбувається – рейди СБУ по комерційних компаніях – вже шкодить інвестиційній привабливості України…Взагалі дещо дивно бачити Службу безпеки України в таких справах, і ми всі були цим здивовані", - сказав Мінгареллі.

Він додав, що, звісно, є потреба боротися з корупцією, в тому числі у сталеливарній галузі, але не такими методами.

"Невже ситуація в ArcelorMittal – найгірша в Україні? Я не фахівець і не маю відповіді, але коли був у Маріуполі і проводив пальцем по склу, то палець ставав чорним. І я точно знаю, що це було забруднення не від ArcelorMittal, а мабуть, від заводу "Метінвесту", - сказав посол.

Мінгареллі також розповів, що в Офісі президента України працюють над "новою концепцією" реформи СБУ.

"Чи буде за нею у складі служби департамент "К"? Я цього не знаю, деталей нам не надали. Але очевидно, що нашими попередніми рекомендаціями вони не повністю задоволені", - зазначив посол.

Нагадаємо, 20 липня співробітники СБУ провели обшуки на ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Вони також заблокували проект введення в дію машини безперервного лиття заготовок №3, вартість якого разом із МБЛЗ №2, яке вже проходить гарячі випробування, становить $140-150 млн.

Безпосередньо перед обшуками президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за шкоду екологічній ситуації в регіоні і закликав надати фінансову підтримку постраждалим через шкідливі викиди особам.

СБУ порушила кримінальну справу стосовно підприємства за ст. 441 КК - "екоцид", яка передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років.

22 липня в. о. глави СБУ Баканов звинуватив менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечує звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявляє про збитки в $1 млн за підсумками цього місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт.

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".

Європейська правда

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