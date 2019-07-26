НБУ зберіг прогноз інфляції до 2020 року на рівні 6,3%

Нацбанк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3% за рік, а у 2020 році - до 5% за рік.

Про це йдеться в липневому інфляційному звіті Національного банку.

"Уповільненню інфляції й далі сприятимуть достатньо жорсткі монетарні умови. Навіть за поступового зниження облікової ставки до рівня 8% у номінальному вираженні у 2021 році її реальне значення упродовж всього періоду залишатиметься високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань", - зазначили в НБУ.

Там також додали, що на уповільнення темпів зростання цін впливають низькі ціни на енергоресурси, зокрема газ, та зниження темпів зростання зарплат в Україні.

Нагадаємо:

У червні 2019 року інфляція у річному вимірі становила 9%, наблизившись до траєкторії квітневого прогнозу після її відхилення у попередні місяці під дією тимчасових факторів, і буде поступово уповільнюватися.

15 липня Світовий банк зазначив, що нинішнє зростання економіки України є дуже стриманим, а його природа не є постійною.

10 липня стало відомо, що Україна більше не входить до топ-20 країн світу, які мають найвищий рівень інфляції - наразі за цим показником вона поділяє 22-24 позиції з низкою інших держав.

Економічна правда