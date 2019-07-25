Увесь муніципальний транспорт Києва підключили до системи електронних квитків

У Києві весь наземний муніципальний транспорт підключили до автоматизованої системи оплати проїзду через e-квиток.

Про це повідомив у Facebook заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

"За 98 днів до завершення дослідної експлуатації електронного квитка 1 326 одиниць наземного транспорту КП "Київпастранс", а це 100%, обладнано пристроями для зчитування інформації з транспортних карт Kyiv Smart Card", - написав він.

Крім цього, вже адаптовані турнікети швидкісного трамваю, міської електрички та Київського метрополітену.

За даними КМДА, придбати Kyiv Smart Card наразі можна на десяти станціях метро і в більш ніж 300 Т-кіосках по всьому місту.

Нагадаємо:

Закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня 2017 року, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня 2017 року.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після запровадження електронного квитка, надходження від пасажирських перевезень комунальним транспортом до місцевого бюджету зростуть на 40-50%.

Економічна правда