Трансформація ДФС переходить у завершальну фазу - Маркарова

Трансформація Державної фіскальної служби уже переходить у завершальну фазу - податкова служба вже проводить необхідні процедури для повноцінного запуску своєї роботи, аналогічні процеси розпочинає і митна служба.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, представляючи нового керівника служби Дениса Гутенка та голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

За її словами, наразі необхідно швидко завершити всі необхідні процедури щодо створення двох служб, але такі трансформації мають бути непомітними для бізнесу.

"На сьогодні головне - створити Митну службу з новими підходами, службу, яка буде максимально електронізована і максимально залучена в систему європейської митної безпеки", - сказала вона.

"Денис Гутенко - тимчасово в.о. голови ДФС, але надалі він продовжить працювати над реформуванням митниці. Головне його завдання зараз - координувати роботу ДФС для того, щоб здійснити заходи, необхідні для завершення комплексної реформи ДФС та початку роботи Державної податкової і Державної митної служб", - підкреслила Маркарова.

Нагадаємо:

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади Голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адмінсуд Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби, прийнявши ухвалу про забезпечення адміністративного позову у справі № 640/6674/19.

Як наслідок, 23 квітня Національне агентство з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС.

25 квітня суд відхилив клопотання уряду про розблокування конкурсу.

Кабінет Міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

24 червня Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

25 червня Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.

5 липня Кабінет міністрів України звільнив Максима Нефьодова з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та призначив главою Державної митної служби.

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка.

Економічна правда