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Україна на 50% готова до опалювального сезону - Кабмін

Четвер, 25 липня 2019, 16:45

Станом на середину літа Україна підготувалась до початку опалювального сезону на 49,5%. Зокрема, підготували половину житлових та соціальних будинків.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає "Урядовий портал".

Так, житловий фонд наразі готовий до опалювального сезону на 49,5%, а соціальні об'єкти - на 52%.

В уряді зазначили, що підготовка навчальних та дошкільних закладів освіти до початку опалення має завершитися до 1 вересня.

Підготовка до опалювального сезону загалом в Україні має завершитися до 1 жовтня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що через несплату компанією ПП "Гарант Енерго М" заборгованостей за газопостачання перед "Нафтогазом" у двох містах Львівської області - Новий Розділ та Новояворівськ - можуть бути проблеми з опаленням у наступному опалювальному сезоні.

Економічна правда

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