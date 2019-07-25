Україна використала всі квоти на безмитний експорт агропродукції до ЄС
Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до ЄС за дев’ятьма групами товарів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу.
Зокрема, це такі групи: мед, цукор, крупи та борошно, оброблений крохмаль, оброблений томат, виноградний і яблучний соки, пшениця, кукурудза і вершкове масло.
У клубі підкреслюють, що на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт з України до ЄС, що свідчить про пришвидшення темпів закриття квот та пожвавлення торгівлі з ЄС.
За результатами січня-травня поточного року, ЄС імпортував з України агропродовольчої продукції на загальну суму в 3,1 млрд євро, що на 37% або 0,85 млрд євро більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Потенційно до кінця року ще закриють квоти по ячменю (наразі використано 79%), м’ясу птиці (використання основної квоти – 75%), солоду і пшеничній клейковині (58%) та крохмалю (53%).
З жовтня 2017 року терміном на три роки почали діяти додаткові квоти на 8 груп товарів: мед, борошно і крупи, оброблені томати, виноградний і яблучний соки, овес, кукурудзу, пшеницю і ячмінь.
Як повідомлялося, Україна – в трійці основних постачальників агропродукції до ЄС.
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