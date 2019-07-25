В Україні презентували проект нової Антикорупційної стратегії: що він передбачає

Нова Антикорупційна стратегія має бути спрямована на максимальне переведення послуг в онлайн та охоплювати напрямки з найбільшими корупційними ризиками.

Таке переконання висловив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка на конференції Центру політико-правових реформ, яка відбулася у Києві 24 липня.

Під час заходу було презентовано проект нової Антикорупційної стратегії, яка визначатиме державну політику в цій сфері. Відповідного документа Україна не має з 2017 року.

"По-перше, необхідно передбачити у стратегії фокус на діджиталізації роботи влади. Ініціатива президента Зеленського "Держава у смартфоні" передбачає переведення максимальної кількості послуг в онлайн, адже з проявами корупції можна боротися саме цифровими технологіями", - зазначив Рябошапка.

По-друге, додав він, важливо, щоб стратегія була максимально стислою та чіткою і фокусувалася на конкретних корупціогенних темах: державні банки, енергетика, видобувна галузь, оборонна сфера.

Експерти й новообрані депутати, які взяли участь у заході, вважають, що антикорупційна реформа отримає новий поштовх уже цієї осені, а новий парламент зможе взяти за основу запропонований проект концепції.

Нагадаємо:

Іноземні інвестори чекають від нового президента боротьби з корупцією та обмеження впливу олігархів.

Водночас, як повідомлялося, ні силові структури, ні реформа корпоративного управління не здатні подолати корупцію на держпідприємствах. Єдиний шлях — приватизація.

Читайте детальніше: Як Україні продати найбільше "джерело корупції".

Раніше бізнес запропонував своє бачення концепції "Держава в смартфоні", що дозволить зменшити прямі контакти бізнесу з державою з метою зниження корупції.

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Економічна правда