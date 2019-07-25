Аеропорт "Запоріжжя" з вересня закриється на ремонт

Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" із 2 вересня закриється на ремонт злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

"2 вересня з 9:00 за місцевим часом починаються ремонтні роботи на штучній злітно-посадковій смузі запорізького аеропорту. У зв’язку з цим аеропорт тимчасово закриває штучну та ґрунтову злітно-посадкові смуги та не буде здатний приймати літаки, що використовують їх для зльоту та посадки", - зазначається у повідомленні.

Запланована дата закінчення ремонтних робіт та відновлення роботи аеропорту ‒ 15 жовтня, зазначили у прес-службі.

Нагадаємо:

У березні 2019 року повідомлялося, що аеропорт Запоріжжя наближається до завершення будівництва нового пасажирського терміналу. Він зможе обслуговувати до 400 пасажирів на годину.

Станом на червень аеропорт "Запоріжжя" збільшив пасажиропотік удвічі.

Як повідомлялося, в Україні вперше за часів незалежності збудують аеропорт. Він розміститься біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей — поблизу селища Солоне.

Економічна правда