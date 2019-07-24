Аграрії вже зібрали зерна із 74% площ - Мінагрополітики

Станом на 24 липня українські аграрії зібрали ранніх зернових та зернобобових культур з площі 7,2 мільйона гектарів, або 74% до прогнозу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомили у міністерстві, вже намолочено 26,1 млн тонн зерна нового врожаю, із яких зібрано: пшениці – 18,9 млн тонн з площі 4,9 млн га, або 74% до прогнозу при врожайності 38,5 ц/га; ячменю – 6,5 млн тонн з площі 2 млн га, або 79% до прогнозу при врожайності 32,8 ц/га; гороху – 553 тис. тонн з площі 244 тис. га, або 86% до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га; жита – 71 тис. тонн з площі 27 тис. га, або 24% до прогнозу при врожайності 25,8 ц/га; вівса – 39 тис. тонн з площі 17 тис. га, або 9% до прогнозу при врожайності 23,6 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 2,8 млн тонн з площі 1,1 млн га, або 89% до прогнозу при врожайності 24,4 ц/га.

Нагадаємо:

За результатами 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала рекордні 50,4 мільйона тонн зернових, зернобобових та борошна - на 10,5 мільйонів тонн більше, ніж минулого маркетингового року.

Економічна правда