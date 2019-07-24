Нацбанк планує зміни у регулюванні українського платіжного ринку

НБУ розпочинає масштабну роботу із фундаментального оновлення системи законодавчого регулювання українського ринку платежів та переказу коштів - невдовзі очікується новий проект ЗУ "Про платіжні послуги в Україні", який має стати аналогом європейської директиви PSD2 (щодо Open Banking).

Про це йшла мова на зустрічі з бізнесом 23 липня, повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що впродовж наступних кількох місяців Нацбанк планує провести для учасників ринку та зацікавлених сторін ряд зустрічей, результатом яких має стати спільна робота над пропозиціями щодо норм майбутнього законодавчого регулювання.

Зокрема, планується запровадити низку нових платіжних послуг (фінансових та нефінансових).

Замість однієї послуги з переказу коштів, що наразі існує, з‘явиться 8 нових - 6 фінансових (внесення коштів на платіжний рахунок, зняття/списання коштів з платіжного рахунку, переказ коштів з платіжного рахунку, переказ коштів з платіжного рахунку за рахунок кредиту, емісія/еквайринг, грошові перекази) та 2 нефінансові (послуга ініціювання платежу та надання консолідованої інформації за платіжним рахунком).

Крім цього, планують категоризувати постачальників платіжних послуг - зокрема, платіжні послуги зможуть надавати банки, платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори, державні установи тощо. Наразі вони надаються лише банками.

Також планується підвищити захист прав користувачів платіжних послуг через установлення чітких вимог до постачальників щодо їх обов’язків, запровадження лімітів відповідальності за неавторизованими операціями тощо.

Економічна правда