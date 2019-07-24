Мита на нафтопродукти посилять монополію Привату - аналіз

Введення спецмит на імпорт російського дизпалива та скрапленого газу не є ринковим інструментом та спричинить поглиблення монополії групи Приват.

Про це йдеться в аналізі можливих наслідків введення мит, який провела Нафтогазова Асоіцація України.

Зазначається, що з точки зору кінцевого споживача (автомобілісти, промисловість, оборона, агропідприємства) - можливе зростання цін на дизпаливо та скраплений газ у роздрібі.

З точки зору національного виробника - є передумови для збільшення прибутковості по вітчизняним нафтопродуктах.

"З точки зору імпортерів палива - можливе збільшення собівартості закупівлі дизпалива і скрапленого газу і відповідно можливе підвищення оптових цін.

З точки зору диверсифікації поставок дизпалива і скрапленого газу в Україну - можливо, таке рішення підштовхне ринок до пошуку нових джерел постачання або розширення використання існуючих", - підкреслюють у Нафтогазовій Асоціації.

"Якщо кошти, отримані від введення мит, а також від детінізації нафтогазового ринку та залучення додаткових інвестицій, будуть спрямовані на створення в Україні мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів, розвиток морської перевалки і УЗ та нарощування внутрішнього виробництва нафтопродуктів - тільки в цьому випадку підвищиться рівень енергонезалежності країни", - йдеться в аналізі.

За словами асоціації, складно спрогнозувати подальші дії РФ, яка потенційно може чинити тиск на Білорусь і Казахстан в енергетичній сфері, що може негативно відбитися на паливному ринку України.

До Нафтогазової Асоціації входять OKKO, WOG, Shell, "Укргазвидобування", SOCAR та інші компанії.

Нагадаємо:

17 липня Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.

Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.

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Економічна правда