Всі розділи
Укр / Рус

Молдовським перевізникам скасували обмеження терміну перебування в Україні

Середа, 24 липня 2019, 15:28

Молдовські перевізники з 23 липня можуть перебувати на території України 180 днів протягом півроку, тобто їх перебування не обмежене термінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови.

Відомство повідомило про набуття чинності протоколу про міжнародне автомобільне сполучення, який уряди Молдови і України підписали в жовтні 2018 року.

Згідно з документом, молдовські вантажоперевізники і перевізники пасажирів зможуть перебувати на території сусідньої країни 180 днів протягом півроку.

Раніше цей термін не перевищував 90 днів.

Зазначимо, 9 липня Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численну кількість спалахів вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні, в зв'язку з чим в країну заборонили ввозити продукти зі свинини.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Молдова торгвля

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Молдова хоче використовувати підземні сховища газу України 17 липня 2019, 13:51
Одна з найбідніших країн Європи забороняє пластикові пакети 3 січня 2019, 16:20
Жовтень-2018: які зараз ціни на нові квадратні метри в Кишиневі 6 листопада 2018, 19:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!