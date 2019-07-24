Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції клієнтів 10 банків на 5 мільярдів

НБУ у другому кварталі 2019 року передав правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на суму більше 4,9 мільярдів гривень та 23,8 мільйонів доларів.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Зазначається, що ці дані отримали під час перевірок з питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

Крім цього, за результатами валютного нагляду правоохоронні органи отримали три листа про великомасштабні операції клієнтів чотирьох банків за фінансовими операціями на загальну суму близько 23,5 мільйонів доларів та 57 тисяч євро.

Нацбанк також направив до Національного антикорупційного бюро інформацію, яка може свідчити про кримінальні правопорушення, які відносяться до підслідності бюро.

У НБУ нагадали, що у першому кварталі направили до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 мільярдів гривень.



Економічна правда