Фонд держмайна перерахував до бюджету майже мільярд гривень

Фонд державного майна перерахував до бюджету країни 925,7 мільйона гривень від оренди державного майна і прогнозує перевиконання плану до кінця 2019 року.

Про це у Facebook написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

"З упевненістю можемо говорити, що Фонд річне завдання в 1,2 мільярди перевиконає і до кінця року ми підійдемо до цифри в півтора мільярди", - написав він.

За словами Трубарова, наразі чинних договорів оренди держмайна, укладених Фондом та регіональними відділеннями, понад 17 тисяч. І водночас додає, що незважаючи на попит оренди держоб’єктів серед бізнесу, ринок потребує сучасних правил і підходів.

"Фонд ще минулого року розробив новий закон про оренду, який вже декілька разів проходив погодження міністерствами, редагувався і обговорювався і мав бути переданий до ВР, але цього не сталося", - зазначив Трубаров.

Він підкреслив, що Фонд пропонує перейти винятково на електронні аукціони і максимально нівелювати вплив чиновника на процес, в рази зменшити час передачі майна, спростити умови укладання договору, без непотрібних дозволів, запитів, погоджень.

"Закон передбачає ефективний захист від недобросовісних орендарів і боротьбу з тими балансоутримувачами, які незаконно здають в оренду державне майно. Фонд повторно ініціюватиме питання розгляду проекту закону про оренду, аби вже новий склад парламенту розглянув цей важливий документ, і ринок оренди запрацював за новими правилами", - резюмував голова Фонду.

Нагадаємо:

Станом на початок червня-2019 від оренди державного майна до бюджету України надійшло 676 млн грн, це 56% від плану на поточний рік.

Нагадаємо, що на початку року перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що ситуація з держмайном, яке здається в оренду, дуже сумна.

За словами Нефьодова, ніхто насправді не знає, скільки взагалі у власності у держави перебуває такої нерухомості.

На погляд урядовця, треба всі процеси передачі майна в оренду спрямувати через ProZorro.Продажі.

Економічна правда