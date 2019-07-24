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Прем'єром може стати той, кого не обговорюють у ЗМІ — Устенко

Середа, 24 липня 2019, 09:50
 
Владислав Рашкован, Олександр Данилюк, Андрій Коболєв, Айварас Абромавичус

Кількість кандидатів на посаду прем’єр-міністра значно більша, ніж обговорюють у ЗМІ.

Про це розказав економіст, радник президента України Володимира Зеленського Олег Устенко в ефірі Радіо Свобода.

"Я думаю, що пул експертів або потенційних кандидатів, з якими зараз обговорюється це питання президентом Зеленським, він набагато ширше, від того, що зараз обговорюється в українському медіапросторі", – заявив Устенко.

 "Можна знайти декілька тисяч українських експертів, які підпадають під цей опис, хто ж має бути прем’єр-міністром. Те, що зараз обговорюється в медіапросторі українському, це просто нав’язаний порядок денний, який іде навіть не від ключових експертів із Атлантичної ради", – зазначив Устенко.

Нагадуємо:

Зранку 21 липня на виборчій дільниці президент Володимир Зеленський заявив, що чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.  

Він додав, що бачить прем’єром професійного економіста, який ніколи не очолював уряд або Верховну Раду та не був головою парламентських фракцій.

Українська правда

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Зеленський уряд

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