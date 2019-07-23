Новини 23 липня: ціни на газ, НАБУ проти рішення Луценка, тендер на аудит "Укроборонпрому"

Про ціну на газ для населення. Кінцева ціна на газ для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5% у порівнянні із липнем, та становитиме не більше 4 640 гривень без ПДВ за тисячу кубометрів.

Про зміну підслідності справи "Ощадбанку". Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура виступають проти зміни підслідності справи про заволодіння 20 мільйонами доларів державного "Ощадбанку", яку генеральний прокурор Юрій Луценко передав Національній поліції.

Про ціну на газ для промисловості. НАК "Нафтогаз України" в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Про тендер на аудит "Укроборонпрому". "Укроборонпром" оголосив тендер на надання послуг незалежного аудиту держконцерну і його підприємств із залученням міжнародних експертів за 32,5 мільйона гривень.

Про обшуки в Кабміні. 22 липня під час обшуків в уряді військова прокуратура вилучила документи, які стосуються реалізації зовнішньоторговельного контракту сумою 6,8 мільйонів доларів, який у кінці 2015 року уклали ДП "Спецтехноекспорт" і американська компанія Worldwide Aeros Corp на постачання військового обладнання.

Про кримські активи "Ощадбанку". Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дав дозвіл на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу про стягнення 1,1 мільярда доларів з РФ в якості компенсації за експропріацію активів банку в Криму.

Про нову стратегію видобутку газу. Стратегію 20/20, яка передбачає збільшення видобутку газу до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік, неможливо реалізувати.

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