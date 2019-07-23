"Нафтогаз" сплатив до держбюджету ще 8,2 мільярда дивідендів

НАК "Нафтогаз України" 22 липня додатково сплатила до державного бюджету близько 8,2 мільярда гривень дивідендів за 2018 рік.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Таким чином, у цілому компанія перерахувала державі вже 12,3 млрд грн, що становить 90% від чистого прибутку компанії за 2018 рік.

"Нафтогаз" завершив виплату дивідендів за минулий рік - ці кошти уряд зможе направити на заробітні плати і пенсії, соціальний захист і облаштування інфраструктури", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Також у НАК нагадали, що в кінці червня компанія вже перерахувала до держбюджету 4,1 млрд грн дивідендів, що становить 30% від чистого прибутку за 2018 рік.

Нагадаємо:

Раніше "Нафтогаз" постав перед вибором: виплатити дивіденди уряду, або відстрочити виплату та продовжити закачування газу в підземні сховища.

Тоді Коболєв заявив, що важливіше витратити доходи компанії на закачування газу в підземні сховища, ніж виплатити дивіденди державі.

Економічна правда