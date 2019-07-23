Стало відомо, хто керуватиме ДФС замість Власова

Денис Гутенко

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Дениса Гутенка.

Про це йдеться в розпорядженні уряду.

До цього призначення Гутенко обіймав посаду директора департаменту таргетингу і управління митними ризиками ДФС.

Нагадуємо:

17 липня Кабмін звільнив в. о. голови ДФС Олександра Власова.

Власов написав заяву про звільнення на вимогу президента Володимира Зеленського 14 липня.

Свою вимогу Зеленський пояснив тим, що Власов не звільнив керівників митниць в чотирьох областях - Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій — через незадовільну боротьбу з контрабандою на кордоні.

Економічна правда