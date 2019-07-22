ДФС донарахувала бізнесу штрафів на понад 20 мільярдів

Державна фіскальна служба у січні-червні 2019 року здійснила перевірки платників податків, за результатами яких порушникам законодавства донараховано 20,3 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"У цілому за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано до бюджету 20,3 млрд грн, з яких узгоджено 6,6 млрд грн (у т. ч. основного платежу з податку на прибуток – 1 767,3 млн грн, ПДВ – 1 895,3 млн гривень), - зазначається у повідомленні.

Загалом підрозділами аудиту було проведено: 2,4 тис. планових перевірок платників податків, 6,5 тис. - позапланових перевірок і 1,7 тис. зустрічних звірок.

Зокрема, проведено 112 перевірок фінансових установ із відокремленими підрозділами, за результатами яких донараховано 455,5 млн гривень.

За результатами контролю за дотриманням вимог валютного законодавства донараховано пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньо-економічної діяльності на 300,1 млн грн, а також податку на прибуток з іноземних юридичних осіб на 204,9 млн грн.

На виконання ухвал суду, зокрема й отриманих у минулому році, проведено 29 документальних перевірок, донараховано грошових зобов’язань на суму 111 млн грн, зазначили у ДФС.

Окрім того, проведено 411 документальних перевірок, за результатами яких донараховано 313,6 млн гривень.

Проведено також 456 документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, донараховано 489,1 млн грн грошових зобов’язань.

Як зазначили у прес-службі ДФС, реальний вклад підрозділів аудиту із забезпечення надходжень до бюджету становив 5 351 млн грн.

"Забезпечено надходжень грошовими коштами на 1 789 млн грн, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 16 736 млн грн, що упередило несплату податку у майбутньому на 3 013 млн грн, зменшено залишки від’ємного значення ПДВ, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного періоду на 549 млн гривень", - пояснили у прес-службі.

Нагадаємо:

У 2018 році підрозділи контролю за готівковим обігом ДФС провели 16,9 тисячі перевірок. Порушення встановлені у 100% проведених перевірок.

Зокрема, за результатами проведених минулоріч фактичних перевірок бізнесу виписали штрафів на 442,8 млн грн, а за результатами документальних перевірок - 494,8 млн грн.

Також у 2018 році держава оштрафувала роботодавців за нелегальних працівників майже на 2 мільярди.

А наприкінці минулого року держава почала штрафувати компанії за ФОП–співробітників.

Економічна правда